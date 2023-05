C'è uno spettatore d'eccezione per Napoli-Fiorentina in programma oggi alle 18:00, la festa Scudetto ufficiale degli azzurri davanti ai propri tifosi. È Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid e padre dell'attaccante partenopeo Giovanni, quest'oggi inizialmente in panchina. Avvistato anche il noto regista cinematografico Paolo Sorrentino.