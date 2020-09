Manca poco e avrà inizio la nuova stagione per il Napoli. Intanto prosegue il ritiro a Castel di Sangro con la rosa dimezzata causa partenza per le nazionali, ma sono arrivati 13 giovani in sostituzione.



Venerdì terminerà il ritiro in Abruzzo con l'amichevole contro il Teramo. Poi riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno dalla settimana prossima. Prima dell'inizio del campionato il Napoli ha in programma un nuovo impegno. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'11 settembre ci sarà l'amichevole al San Paolo contro il Pescara.