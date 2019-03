Se da un lato il Napoli sembra aver individuato in Hirving Lozano il profilo ideale per arricchire il reparto offensivo, anche nell'eventualità di una partenza a fine stagione di Lorenzo Insigne, è molto meno calda oggi la pista che conduce al centrocampista classe '96 del Villarreal Pablo Fornals. Un giocatore messo nel mirino da tempo dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che aveva valutato l'idea di anticipare a gennaio un'operazione da 30 milioni di euro, il valore della sua clausola rescissoria. Un affare stile Fabian Ruiz, suggerito anche dall'addio a stagione in corso di Hamsik, che però negli ultimi giorni si è complicato, secondo quanto ricostruisce anche La Gazzetta dello Sport; la proposta contrattuale da 1,5 milioni di euro a stagione messa sul piatto dal club di De Laurentiis è stata superata da un'altra società e ora il Napoli sta valutando se partecipare a questo gioco al rialzo o virare su un altro calciatore.