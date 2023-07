Si continua a trattare sia sull’ingaggio dell’attaccante nigeriano che sulla clausola rescissoria che il club azzurro desidera che sia valida solo a partire dall’estate del 2024 per una cifra superiore ai 100 milioni di euro.Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha ribadito all’agente di Osimhen che per questa sessione di calciomercato estivo prenderebbe in considerazione solo offerte che si avvicinino ai 200 milioni di euro.Osimhen piace, tanto, al Bayern Monaco. Il club campione di Germania però ritiene folle la richiesta economica del Napoli e ha deciso di interrompere la trattativa.: una cifra sicuramente importante ma non ancora sufficiente per far vacillare le certezze del presidente De Laurentiis.