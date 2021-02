Il Napoli ha vinto 2-1 col Granada, ma è stato eliminato dall'Europa League per via della sconfitta per 2-0 all'andata in Spagna. A questo punto la Lega Serie A può definire la data del recupero di campionato sul campo della Juventus. Non c'è ancora l'annuncio ufficiale, ma con ogni probabilità Juventus-Napoli si giocherà mercoledì 17 marzo con calcio d'inizio alle ore 18.45.