IL TABELLINO:

contro un avversario che in altri tempi sarebbe stato eliminato senza tanti problemi.e anche questo è un brutto segnale di una stagione che per il Napoli sta diventando sempre più deludente. Al contrario del Granada che, forte del 2-0 dell’andata, prosegue il suo cammino in Coppa., dopo un pallone recuperato a metà campo da Bakayoko su errore di Yan Eteki, e il tocco di Insigne: palla sul destro, palla sul sinistro, il taglio di Politano verso sinistra ha aperto la strada al polacco che ha fatto partire una sventola secca e precisa a fil di palo.a proteggere il resto della squadra tutto proiettato alla ricerca del gol, con un centravanti adattato (Politano: quel ruolo lo aveva ricoperto qualche volta ai tempi del Sassuolo) e due trequartisti all’interno, Zielinski e Insigne.Prima Politano e poi Insigne hanno provato il tiro (imprecisi) nei primi 10 minuti. In quella prima fase il Granada perdeva palla con troppa facilità in uscita. Ma intorno al quarto d’ora la squadra spagnola ha cominciato a prendere campo e a spingere forte sulla destra, con tre difensori schierati in area e con un gol di vantaggio. Il sistema difensivo pensato e voluto da Gattuso ha dato un pessimo risultato.Era il 35', ci sarebbe stato tempo per cercare altri due gol. La partita si è innervosita non poco e l’arbitro tedesco Siebert, che aveva cominciato lasciando correre molti scontri, ha cambiato registro e in 5 minuti, dal 36' al 41', ha estratto sei volte il cartellino giallo. Nel recupero,- In 45 minuti il Napoli avrebbe dovuto segnare tre gol senza subirne alcuno, non c’era tempo da perdere eper spingere anche con i due terzini. Non aveva altre soluzioni, con tutti gli infortunati che continuano a impoverire l’organico degli azzurri. Al contrario, per difendere il pareggio e la qualificazione, il Granada è passato alla difesa a cinque. Serviva un Napoli arrembante, cattivo, aggressivo, ora che gli spagnoli si erano abbassati al limite dell’area e faticavano a ripartire.- Finché il polacco non si è scatenato con un altro attacco micidiale., Politano si è spostato a destra e l’imprendibile Zielinski è passato al centro come trequartista. Per due volte è capitata sul destro (non il piede preferito) di Fabian Ruiz la palla del 3-1, ma niente da fare. La spinta degli azzurri non si è affievolita, hanno attaccato fino in fondo,Napoli-Granada 2-1Marcatori: 3' p.t. Zielinski (N), 25' s.t. Montoro (G), 14' s.t. Fabián Ruiz (N).Assist: 25' s.t. Foulquier (G), 14' s.t. Insigne (N).Napoli (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Maksimovic (1' s.t. Ghoulam), Koulibaly; Di Lorenzo, Fabián Ruiz, Bakayoko, Elmas (15' s.t. Mertens); Zielinski; Politano, Insigne. All. Gattuso.Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, German (10' s.t. Herrera), Duarte, Neva (1' s.t. Perez) ; Eteki, Gonalons (47' p.t. Diaz); Kenedy, Montoro (39' s.t. Vallejo), Puertas; Molina (39' s.t. Soldado). All. Martinez.Arbitro: Siebert (Germania).Ammoniti: 36' p.t. Politano (N), 36' p.t. Kenedy (G), 39' p.t. Montoro (G), 40' p.t. Duarte (G), 41' p.t. Maksimovic (N), 41' p.t. Insigne (N), 18' s.t. Herrera (G), 43' s.t. Bakayoko (N), 45' s.t. Koulibaly (N), 45' s.t. Foulquier (G).