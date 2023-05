Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli autore del gol del 3-1 nella vittoria contro l'Inter, ha parlato a Dazn al termine dell'incontro: "Mi hanno sempre voluto bene tutti. Adesso vado subito a casa dalla bimba, non vedo l'ora di stringerla. Le lacrime a Udine? Un'emozione indescrivibile: da napoletano lo sogni da bambino ed è arrivato. Ti rimane per sempre. Il gol? Sono stato intelligente: ho dato palla a Simeone, per farmela ridare a fare gol".