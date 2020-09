Tra gli argomenti più delicati nell'ultimo periodo c'è sicuramente quello dell'assenza dei tifosi allo stadio. Giocatori e allenatori ne risentono dell'assenza del pubblico, ma la speranza è che presto tutto possa tornare alla normalità.



Intanto il Napoli è in ritiro a Castel di Sangro ed è riuscito a ritrovare una parte del calore: in occasione di allenamenti ed amichevoli sono entrati allo stadio circa 1000 tifosi (per ogni singolo evento) e già lì si è sentita la differenza rispetto alle gare disputate a porte totalmente blindate. A margine dell'allenamento di oggi è arrivato a bordocampo il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che si è trattenuto a parlare con il vicepresidente Edo De Laurentiis. Presente anche Rino Gattuso, che gli ha rivolto una battuta simpatica e scherzosa: "Dici a Spadafora di riaprire gli stadi".