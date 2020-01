Gennaro Gattuso ha l'acqua alla gola dopo le feste: il tecnico del Napoli, atteso dalla complicatissima sfida al San Paolo contro l'Inter di Antonio Conte capolista in Serie A, deve assolutamente centrare la prima vittoria casalinga dopo il brutto ko in extremis contro il Parma e la vittoria sempre nei minuti di recupero al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Ma la situazione dell'infermeria non promette niente di buono.



KOULIBALY NON RECUPERA. TOCCA A MANOLAS-LUPERTO - Lunedì 6 gennaio alle 20.45 i partenopei vedranno le streghe, e non perché si tratta della serata dell'Epifania: il Napoli non può più sbagliare, se vuole credere in una qualificazione alla prossima Champions League distante al momento undici punti. Dovrà vincere, senza mezza difesa titolare: Kalidou Koulibaly sta lavorando ancora a parte dopo l'infortunio muscolare patito contro il Parma e a meno di miracoli non riuscirà ad essere in campo contro l'Inter. Stesso discorso per Maksimovic, che sta sostenendo ancora terapie singolarmente. Insomma, con tutta probabilità toccherà a Manolas e Luperto, che avranno di fronte la coppia di attaccanti più decisiva del campionato, Lukaku-Lautaro Martinez.



A RISCHIO MERTENS E FABIAN - Non il massimo per una retroguardia che, al completo, finora ha incassato la bellezza di 22 gol: e i problemi non saranno limitati solo alla difesa. Rischiano la sfida contro i nerazzurri anche Dries Mertens e Fabian Ruiz: per il primo lavoro personalizzato in palestra, per il secondo febbre debiltante. Insomma, Gattuso fa la conta degli infortunati: non il modo migliore per cominciare la stagione.