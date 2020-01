Poche ore e si ritornerà in campo. Nel secondo anticipo della diciannovesima giornata di Serie A si affronteranno Lazio e Napoli allo Stadio Olimpico di Roma.



Gattuso dovrà rinunciare ancora ai soliti infortunati, ai quali si andrà ad aggiungere anche Alex Meret, che negli ultimi giorni non è riuscito ad allenarsi per un trauma contusivo al fianco sinistro riportato contro l’Inter.



Così ecco che ci sarà spazio per Ospina. Per il resto, invece, non sono previsti cambi rispetto agli altri 10 titolari scesi in campo contro l'Inter. Di Lorenzo confermato centrale difensivo di fianco a Manolas, con Hysaj che prenderà il suo posto sulla fascia destra e Mario Rui occuperà l'out mancino. Centrocampo a tre con Fabián, Allan e Zielinski. Tridente d'attacco con Milik supportato da Insigne e Callejon ai lati.