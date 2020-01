Il Corriere del Mezzogiorno descrive il lavoro del Napoli al rientro dalla sosta:

"Sui campi di Castel Volturno si lavora e basta, si corre a perdifiato. E si fa tattica, tanta tattica. Perché i terzini non si abbassano contemporaneamente, il gioco riprende geometrie precise e soprattutto c’è bisogno di un equilibrio forte in mezzo al campo.

Sfiniti, così ancora una volta sono apparsi i giocatori azzurri, che dopo la sosta per le vacanze di Natale sono rientrati con il piglio della nobile che vuole riprendersi i galloni persi".