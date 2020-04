Il Corriere dello Sport su Zielisnki: "Gattuso a De Laurentiis ha chiesto di accelerare il rinnovo. Ha un contratto in scadenza nel 2021 ma non ci sono timori sulla sua permanenza: restano da definire i cosiddetti dettagli, all’interno di una operazione ampia, da circa tre milioni netti a stagione. La sua volontà è chiara: restare nel Napoli. E anche quella del Napoli: tenerselo tutto e solo per sè"