Rino Gattuso, intervenuto a Rai Sport, ha sorriso appena dopo la vittoria della Coppa Italia: “Quando ti succede una tragedia non lo accetti, ma poi devi andare avanti: il calcio mi ha dato tantissimo. Dai miei giocatori voglio senso di appartenenza e rispetto, ho visto grande cuore in campo. C’è poi un Dio del calcio che ti premia se fai le cose giuste. Champions? Dobbiamo fare queste 12 partite con rispetto. Non bisogna mollare, si gioca ogni tre giorni e farò giocare tutti”.