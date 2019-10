Come riporta La Gazzetta dello Sport: "La giornata di ieri ha mostrato quanto il Var, nonostante il suo utilizzo continui a dividere, sia un salvagente importante in situazioni di non facile lettura. Ne è stato un esempio l’incontro fra Atalanta e Udinese dove Manganiello ha riportato sulla giusta via Maresca (e i suoi assistenti) prima sul gol di Ilicic segnato in fuorigioco, poi sul mani di Becao e infine per il rigore concesso alla Dea per il fallo di Samir su Muriel.

Allo stesso modo la tecnologia è stata determinante a Ferrara dove La Penna è tornato sui suoi passi dopo aver concesso un rigore al Napoli per un mani inesistente di Vicari"