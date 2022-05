Avversari per l'ultima volta a due passi da casa prima di ritrovarsi compagni al di là dell'oceano.



Quella tra Genoa e Napoli in programma domenica al Maradona non sarà una sfida come le altre per i capitani delle due formazioni. E non solo perché in palio ci sono punti pesantissimi nella corsa salvezza dei rossoblù.



Per Lorenzo Insigne quella di domenica sarà l'ultima gara interna passata a difendere quei colori che per un intero decennio sono stati per lui una seconda pelle. L'ultima esibizione davanti a quel pubblico che spesso lo ha osannato ma con il quale il rapporto si è ormai incrinato da tempo. Finito il campionato Lorenzo volerà in Canada, attratto dalla cascata di dollari che il Toronto FC gli garantirà per gli anni avvenire.



La stessa franchigia della MLS che a marzo ha provato insistentemente ma inutilmente a portare subito in riva al Ontario anche Mimmo Criscito, conterraneo e correlativo di Insigne al Genoa. La proposta canadese è stata per il momento respinta dal capitano del Grifone che malgrado i tentennamenti iniziali non se l'è poi sentita di abbandonare la nave rossoblù mentre stava affondando verso il gorgo della Serie B. Criscito ha preferito terminare la stagione nel club in cui ha cominciato la carriera da calciatore. Ma la rinuncia al sogno americano appare per lui messa solamente in stand-by, in attesa di essere sbloccata in estate.



Insigne e Criscito, capitani coraggiosi e discussi di Napoli e Genoa, sono pronti alle loro ultime recite da protagonisti. Prima di tentare il grande salto per guadagnarsi una pensione dorata nel Nuovo Mondo.