Dopo la sosta Nazionali, Carlo Ancelotti con il suo Napoli dovrà affrontare un Milan che scalpita per rialzarsi da uno scivolone di inizio campionato. Per farlo, il Napoli che neanche è in una particolare serenità, pensa di ripartire da un 4-3-3. Tanti i dubbi sugli 11 titolari, ma quello più enigmatico rimane sulla fascia. Appurato che Kevin Malcuit è fuori uso almeno per un po', ci sono Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui di ritorno dalle Nazionali.



Uno di loro sicuramente impiegherà la fascia destra, mentre quella sinistra resta un'incognita. Continua la misteriosa assenza di Faouzi Ghoulam che fino ad oggi ha totalizzato soltanto 300'. Reduce, senz'altro da due infortuni molto importanti, Ghoulam non è riuscito a tornare nella sua forma migliore.



Secondo il Corriere dello Sport, la sfortuna ha colpito di nuovo Ghoulam: aveva

appena recuperato da un infortunio e ieri s’è fermato ancora. Non è al meglio e non recupera per Milano proprio come Milik. Il fatto, però, è che anche Mario Rui non è in grande condizione, e ciò significa che a sinistra è sfida aperta con Luperto.