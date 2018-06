Faouzi Ghoulam è diventato un vero e proprio caso al Napoli. Il timore di un nuovo infortunio al ginocchio, gonfiatosi nei giorni scorsi mentre l'algerino si trovava in vacanza negli Stati Uniti, ha fatto scattare l'allarme rosso presso lo staff medico azzurro e potrebbe costringere il patron De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli a tornare sul mercato. Il tutto condito da una retroscena, quello rivelato da La Gazzetta dello Sport, di un consiglio di sottoporsi a un intervento di routine per rimuovere la placca che gli era stata impiantata per "cerchiare" la frattura alla rotula del febbraio scorso, prontamente rispedito al mittente, il dottor Mariani.



NUOVI ESAMI - Nella passata stagione, Ghoulam si era procurato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, in occasione del match di Champions League col Manchester City del novembre scorso, per poi fratturarsi la rotula a febbraio ed era stato operato a Villa Stuart. Il recupero sembrava procedere per il meglio, ma nei giorni scorsi è scattato un piccolo allarme a Miami e il giocatore ha manifestato immediatamente la propria preoccupazione per un nuovo grave incidente. L'immagine inviata tramite Whatsapp al medico sociale del Napoli De Nicola non era sufficientemente nitida e chiara per emettere una prima diagnosi, ragion per cui l'ex Saint-Etienne si recherà nuovamente nella clinica romana per valutare l'entità del problema.



SI TORNA SUL MERCATO? - In caso di verdetto negativo, il Napoli potrebbe vedersi costretto a rivedere le proprie strategie di mercato, a partire dalla situazione di Hysaj. Giocatore particolarmente gradito da Maurizio Sarri, che ha indicato il suo nome per il Chelsea, che però non appare disposto a versare i 50 milioni di euro della clausola rescissoria prevista per il laterale albanese. Uno scenario che sarebbe accolto più che positivamente da Ancelotti, che si ritroverebbe un giocatore affidabile anche per la corsia sinistra, alternativo a Mario Rui, oltre ad occupare la fascia destra in coabitazione con Lainer, in arrivo dal Salisburgo. Ma è chiaro che, qualora lo stop di Ghoulam si rivelasse più serio del previsto, il Napoli potrebbe essere costretto a cercare un nuovo terzino sinistro per non iniziare la stagione a handicap.