Faouzi Ghoulam, terzino sinistro del Napoli, parla a Sky Sport, partendo da Gennaro Gattuso: "Mi piace che è vicino ai calciatori e anche il fatto che abbia smesso di giocare a calcio da poco è utile perché ci aiuta tanto anche nello spogliatoio. E' un grande allenatore che prepara bene le partite, siamo rimasti tutti contenti. E' stato un anno difficile all’inizio, ma man mano ci siamo ripresi e stiamo andando bene. Come ha detto lui, adesso è il momento di dare alla squadra una mentalità vincente e abbiamo visto negli ultimi anni che non si può neanche sbagliare una partita".



SUL FUTURO - "L'aspetto importante è ritrovare la condizione fisica. Per quanto mi riguarda, era fondamentale ritrovare quelle sensazioni di campo. Sento la fiducia di mister Gattuso. Mercato? Ci sono discorsi che si faranno più avanti. L'obiettivo è mantenere la condizione fisica, la cosa più importante è la salute. E sta andando bene".