Il gol segnato a Barcellona è quello della consacrazione internazionale per Piotr Zielinski. Il Napoli ha già blindato il 27enne centrocampista polacco con un contratto fino a giugno 2024 e l'opzione di prolungamento per un'altra stagione senza clausola rescissoria.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, da tempo in Premier League ci sono diversi osservatori che lo seguono e anche in Spagna piace molto. Il suo cartellino ora vale 60 milioni di euro, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo e attorno a lui costruirà il futuro.