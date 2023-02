Il giallo di Napoli si è risolto in poche ore. Come raccontato dal Corriere del Mezzogiorno, dalla serata di ieri era "sparito" il quadro raffigurante il piede sinistro di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli, conservato nel sacrario calcistico al Pibe de Oro, di fronte al famoso murale.



MISTERO RISOLTO - La prima ipotesi era quella di un furto, con scandalo sui social e città in subbuglio grazie agli ultras. In poco tempo, la vicenda ha però trovato risposta: il quadro si era staccato dal muro ed era stato messo al sicuro, per essere rimesso al suo posto con un supporto più resistente.