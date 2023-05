Nel Napoli Campione d'Italia c'è qualche giocatore già pronto a fare le valigie. I tre nomi in uscita sono Lozano, Demme e Ndombele. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2024 ma non si trova l'accordo per il rinnovo, il tedesco ha avuto poco spazio ed è fuori dai piani di Spalletti e Ndombele con ogni probabilità non verrà riscattato dal Tottenham.