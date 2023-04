Il pareggio casalingo di oggi con la Salernitana ha costretto il NapoliFesta che potrebbe arrivare mercoledì direttamente sul divano o giovedì in occasione della sfida in casa dell'Udinese (fischio d'inizio alle ore 20,45 alla Dacia Arena). E proprio sul match programmato in Friuli iniziano ad uscire le prime indiscrezioni: l'orario della sfida, rivela la Rai,Ossia gli stessi motivi che in questa settimana, dopo un lungo balletto tra Lega Serie A, Ministero degli Interni, Comune e Prefetto di Napoli,inizialmente programmata per sabato. Match poi rivelatosi non decisivo. Da capire adesso come evolverà la faccenda in merito a Udinese-Napoli: mancano quattro giorni al fischio d'inizio,