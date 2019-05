Come riferisce Il Mattino, domani a Castel Volturno summit di calciomercato tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Carlo Ancelotti: "Va chiarito, per prima cosa, l'elenco degli intoccabili. Tra questi, di sicuro, c'è Koulibaly. Per Allan e Insigne, Carletto ha già detto la sua: ovvero, se restano è meglio ma nessun dramma in caso di partenza. Allan è sicuro che alla fine il Psg tornerà a farsi vivo con De Laurentiis". Il quotidiano aggiunge come ci sia da capire anche chi arrivi sulla panchina della Juventus. Perché Maurizio Sarri potrebbe volere con sé Hysaj e proprio Insigne.