Nel pre-partita di Legia-Napoli su Sky è intervenuto il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli: "Chi giocherà avrà grandi motivazioni, la voglia di passare il turno e imporsi su un campo molto difficile a livello ambientale più che tecnicamente. Sarà una gara difficile. Petagna-Mertens? Mertens non si discute, Petagna già ci ha fatto fare l'anno scorso dei punti che non avremmo fatto, l'obiettivo è farci prendere minutaggi e poi averli al meglio quando ci sarà la Coppa d'Africa.



Osimhen? Vediamo domani, pare sia una roba leggera, oggi s'è allenato ma aspettiamo.



Anguissa? L'anno scorso non ce l'avevamo, ma facemmo tanti punti con Demme e Fabian, ci abbiamo puntato tanto, alla fine abbiamo preso lui e Juan Jesus quindi sapevamo della sua forza, s'è inserito benissimo, è un ragazzo straordinario, dà sempre tutto e il mister fa fatica a rinunciarci.



A gennaio la rosa verrà integrata? Dobbiamo avere delle risposte da Ghoulam che sta sempre meglio, dobbiamo valutare Zanoli, crediamo di andare avanti così ma ci sono sempre 1000 situazioni che vengono fuori, vediamo se possiamo cogliere occasioni oppure no".