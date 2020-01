Sabato, dentro o fuori: ecco entro quanto si saprà se il Napoli avrà, oltre Diego Demme, anche Stanislav Lobotka a rimpolpare il centrocampo di Gattuso. Il ds Giuntoli, oltre ad alzare l'offerta di 2 milioni, arrivando a poco meno di 21 milioni più bonus, nella giornata di oggi con il club galiziano, ha anche fermamente sottolineato al suo omologo ​Felipe Miñambres che il Napoli aspetterà fino alla tarda serata di venerdì, al massimo sabato mattina, poi andrà su Jean Michael Seri, giocatore del Fulham in prestito al Galatasaray, per il quale è pronta un'offerta superiore ai 15 milioni. Nella giornata di domani sono attesi nuovi contatti, soprattutto la risposta del Celta a quello che è il massimo sforzo prodotto dal Napoli per acquistare Lobotka.