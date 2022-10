Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro i Rangers. "Kvaratskhelia cercato dai top club? Sta facendo molto bene, sono in tanti a fare bene. Siamo lontanissimi dal mercato, non c'è niente. Siamo molto contenti, tanti ragazzi stanno facendo bene ma la differenza lo farà continuare a fare bene. Incedibile? Assolutamente'.



LA PREMIER SU OSIMHEN - "Ripeto, in questo momento non pensiamo al mercato. Cerchiamo di crescere nel quotidiano, vogliamo vedere qual è il nostro limite. Siamo molto lontani dal mercato. Noi abbiamo sempre fatto un mercato con la testa, sia in uscita che in entrata, e penso che siamo riusciti a fare, a volte più, a volte meno, sempre una squadra competitiva e anche quest'anno stiamo facendo bene".



RONALDO - "Sarò ripetitivo, in questo momento veramente stiamo pensando al quotidiano, non al mercato. E se dovessi pensare al mercato direi che non faremo niente, perché non vedo cosa riparare, non c'è nulla di riparare. Le cose stanno andando talmente bene, i ragazzi stanno facendo così bene, non faremo nulla ad oggi".





RASPADORI - Ai microfoni di Sky Sport invece, Giuntoli ha parlato anche di Raspadori: 'In fase si sviluppo tende ad accentarsi e magari si allarga Elmas. Quando uno poi ha la palla è libero di andare dove si sente più a suo agio. Il mister fino adesso ha sempre azzeccato le scelte".