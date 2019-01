La Gazzetta dello Sport descrive la strategia che il Napoli vuol mettere in campo per assicurarsi Lozano del PSV: "Il ds è deciso a ingaggiarlo e le sensazioni sono più che positive. L’ostacolo è rappresentato dai 35 milioni di euro che chiede il club olandese e che De Laurentiis non è intenzionato a pagare: ad una cifra più ragionevole, ovvero intorno ai 30 milioni, la questione potrebbe pure essere risolta. Il contratto di cessione al Psv comprende, infatti, il riconoscimento del 20 per cento al Pachuca - il club messicano dove il ragazzo è cresciuto e ha giocato prima del trasferimento in Europa - sull’eventuale cessione dell’attaccante ad un’altra società. Giuntoli sarebbe pronto ad inserire nella trattativa anche una contropartita tecnica, al Psv girerebbe Younes e Ounas oltre ad un conguaglio economico"