La scuola calcio brasiliana è sempre stata una fucina di talenti. L’ultimo pronto al decollo èUn feeling straordinario con il gol, l’ultimo nella notte nella vittoria contro la Juventude e sono ben 11 in stagione. i bianconeri sono una garanzia in termini di talenti e il percorso fatto dai vari Neymar e Rodrygo è il frutto di un lavoro di formazione eccellente. Nelle ultime settimane il Napoli si è inserito nella corsa pronto a sfidare diversi club inglesi e spagnoli.- Marcos Leonardo è qualcosa in più di una semplice idea per il Napoli.Un’ipotesi oggi lontana ma non certamente impossibile. E per l’eventuale sostituzione dell’attaccante nigeriano il club azzurro valuta con grande attenzione Leonardo.