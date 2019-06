Come la Gazzetta dello Sport, il ds Cristiano Giuntoli ha avuto un colloquio con la P&P Sports, la società che gestisce Romelu Lukaku del Manchester United: "Il ds ha informato la controparte che il Napoli sarebbe pronto a trattare laddove il club inglese dovesse decidere di mettere sul mercato il proprio attaccante. Dunque, la volontà c’è tutta, come esiste anche quella di provarci, perché il centravanti belga risponde esattamente al profilo di finalizzatore richiesto da Carlo Ancelotti. Al primo segnale dello United, Giuntoli si presenterà con un’offerta di 70 milioni di euro, mentre sarebbe pronto a far firmare al giocatore un quadriennale da 10 milioni di euro netti, a stagione"