Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Dazn prima della sfida con la Juventus: "Rischio contraccolpo dopo l'eliminazione in Champions League? Il rischio c'è sempre, ma i ragazzi durante l'anno hanno dimostrato di saper reagire".



RINNOVO SPALLETTI - "De Laurentiis l'ha confermato con una lettera dopo il Milan? Da parte nostra l'abbiamo sempre confermato. Non è tanto il momento, adesso, dopo o prima. Il mister è confermatissimo e la cosa non fa notizia".



CONFERMATISSIMO ANCHE GIUNTOLI NONOSTANTE L'INTERESSE DELLA JUVE? - "Sono indiscrezioni giornalistiche. Se mi chiamo fuori? Ho un contratto con il Napoli, non c'è niente di nuovo".