Come riporta la Gazzetta dello Sport, Stefan Lainer del Salisburgo ìpiace molto al Napoli: "A Giuntoli, però, piace Stefan Lainer, 25 anni, nazionale austriaco, di proprietà del Salisburgo. Rispetto a Hakimi ha una maggiore esperienza ed è anche un tantino più tecnico. Tra i due, Lainer è ai primi posti nella lista del diesse ed avrebbe un costo anche inferiore, intorno ai 10 milioni di euro. Una trattativa in parte avviata, che potrebbe entrare nella fase decisiva proprio in questo mese, perché il dirigente vuole concludere quelle poche operazioni di mercato da definire prima dell’inizio del ritiro di Dimaro, fissato per il 10 luglio, in modo da permettere ad Ancelotti di lavorare a pieno regime"