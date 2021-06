Tragedia e clamorosa coincidenza a Poggiomarino, in provincia di Napoli, dove Giuseppe Perrino, giovane del posto, stava giocando una partita in memoria del fratello Rocco, morto nel giugno del 2018 per un malore che lo ha colto mentre si trovava in bici: ​improvvisamente, anche il ragazzo ha accusato un malore e si è accasciato sul campo da calcio, davanti agli occhi degli amici, sgomenti e increduli: per lui non c'è stato nulla da fare