Aurelio De Laurentiis vuole fare un regalo importante a Carlo Ancelotti in vista dell'inizio del campionato, per provare a colmare il gap con la Juventus. Nonostante le voci circolate in mattinata su un presunto blitz di Jorge Mendes a Dimaro per James Rodriguez, in questi minuti è atterrato un elicottero nel ritiro del Napoli. Come rivelato da Sky Sport, a bordo c’erano gli agenti di Nicolas Pepé, esterno classe ’95 del Lille che nell'ultima stagione ha realizzato 22 gol in 38 partite di Ligue 1 ed è diventato uno degli obiettivi di mercato principali per il Napoli negli ultimi giorni. Gli agenti dell'esterno sono arrivati a Dimaro per avviare la trattativa tra le parti: la richiesta iniziale del Lille è di circa 75 milioni di euro. Il giocatore, invece, chiede 5 milioni a stagione di ingaggio e 5 milioni li pretendono gli agenti per le commissioni. La trattativa tra il Napoli e l'entourage di Pepé entra nel vivo.