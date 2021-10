Oggi alle 18 il Napoli affronterà il Torino in vista dell’ottava giornata di campionato. Nonostante l’apertura al 75% e il primo posto in classifica non è previsto il tutto esaurito allo Stadio Maradona. Mancheranno come al solito gli ultras che si trovano a dover affrontare la questione multe.



I gruppi organizzati della Curva B hanno così deciso di far sentire la propria vicinanza alla squadra radunandosi all’esterno di Palazzo Caracciolo, hotel che ospita il Napoli per il ritiro pre-match. Bandiere sventolate, tanti cori e tanto calore da parte degli ultras partenopei.

IL VIDEO: