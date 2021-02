Obiettivo ribaltare quella pesante sconfitta per 2-0 ottenuta all'andata al Nuevo Estadios Los Carmenes. Non sarà facile per ildi Gennaro, ma la sfida delle 18.55 al Diego Armando Maradona contro ilpotrebbe valere molto di più del semplice passaggio del turno e della qualificazione agli ottavi diGli azzurri sono infatti in emergenza, privi di quasi tutto l'attacco titolare e con il rientrantenon al meglio. "Niente scuse e la responsabilità è mia" ha ribadito l'allenatore calabrese tornando a parlare alla vigilia dopo il silenzio stampa imposto post-Atalanta, ma servirà una prestazione monstre degli 11 che scenderanno in campo anche per mandare un segnale deciso e di risveglio in vista del proseguo della stagione.(3-4-1-2): Meret; Maksimovic, Koulibaly, Rrahmani; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne.(4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, German, Domingos Duarte, Neva; Montoro, Brice; Puertas, Gonalons, Kenedy; Molina.​