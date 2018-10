Marek Hamsik, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel ritiro della propria nazionale: "Abbiamo giocato una partita fantastica, ci siamo divertiti tutti. Il Liverpool ha una potenza offensiva incredibile e noi non gli abbiamo concesso di tirare in porta, non c'è molto altro da commentare. Nel primo match del girone non siamo stati capaci di superare la Stella Rossa in trasferta a Belgrado, magari quei due punti potrebbero contare alla fine del raggruppamento. E' un altro club con una forza d'assalto offensiva simile a quella del Liverpool. Sappiamo contro chi dovremo giocare, e sappiamo cosa dovremo fare. Non sarà un match con qualche sorpresa, il PSG ha dei calciatori che tutto il mondo conosce. Però adesso penso alla nazionale e alle due partite che dovremo affrontare"