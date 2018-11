Marek Hamsik ha parlato ai media slovacchi del momento del suo Napoli: ”Grazie al nuovo ruolo che mi ha dato Carlo Ancelotti nel Napoli sono cresciuto molto in fase difensiva. In nazionale con il cambio dell'allenatore non ho francamente idea dove potrò giocare, ma sono a sua disposizione. Non credo ci sarà subito un cambio netto dello stile di gioco. Il mio umore è buono perché il club è soddisfatto perché stiamo facendo molto bene. Il nostro obiettivo a breve termine è passare i gironi di Champions. In campionato la distanza dalla Juve resta sempre a sei punti, ma loro hanno un calendario più duro del nostro e speriamo di recuperare qualche altro punto".