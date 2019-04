l fattore campo lascia aperta la porta al Napoli per ribaltare la sconfitta per 2-0 rimediata a Londra, contro l'Arsenal, nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Il pronostico sul match di domani è fortemente influenzato dalle buone statistiche degli azzurri al San Paolo (sette vittorie, due pareggi e un solo ko, contro la Juve) e da quelle meno entusiasmanti dell'Arsenal in trasferta (sei sconfitte, tre vittorie e un pari): la vittoria della squadra di Ancelotti è data a 1,67 dagli analisti SNAI, che piazzano invece a 4,25 il pareggio e a 4,75 il secondo successo dei Gunners. Per passare il turno (ipotesi a 3,75) agli uomini di Ancelotti servirà una vittoria rotonda: il 2-0 che manderebbe ai supplementari è a 9,75, il 3-0 che vale l'accesso diretto alla semifinale paga invece 16. Per ribaltare il risultato il tecnico si affiderà a un modulo super offensivo, schierando contemporaneamente Milik, Mertens, Callejon e Insigne. Nelle scommesse sui marcatori il bomber polacco ha la quota più bassa, a 2,35 e il belga segue a 2,50. Il riscatto di Insigne (che si è divorato un gol davanti alla porta all'Emirates) vale 2,75, l'esterno spagnolo è proposto a 3,50.