L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la gara di oggi contro la Roma. In questi minuti la società ha diramato una nota ufficiale annunciando il forfait di Ospina: "David Ospina ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali. Il calciatore ha effettuato un tampone con esito negativo. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak".





Portieri: Marfella, Meret, Idasiak.

Difensori: Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabiàn Ruiz, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano.