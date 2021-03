"​Prima, quando mi dicevano che il lavoro paga, io pensavo 'sì vabbè'.". Firmato, Mattia. Sta tutta qui la trasformazione del centrocampista del, al centro del gioco e leader in campo dei gialloblù, protagonista della. Numeri che testimoniano lo scatto mentale che ha avuto il centrocampista romagnolo, per la gioia del Verona e di Ivan Juric, plasmatole del suo talento, che ora se lo gode ma già sa che, a giugno, sarà difficile trattenerlo.Il, infatti, guida la lista delle pretendenti per Zaccagni.. Una cifra tutt'altro che alta, visto il rendimento da record che sta avendo il classe '95. Una trattativa facilitata anche dai rapporti tra i due club: nel gennaio 2020 Napoli e Verona chiusero l'operazione Rrahmani, acquistato ufficialmente e lasciato poi in prestito ai gialloblù fino ad agosto. Per Zaccagni la strategia scelta è diversa:Il Napoli resta in pole position, ma sa di non essere solo nella corsa a Zaccagni. Nei mesi scorsi. I passi avanti di queste settimane verso il prolungamento del centrocampista turco hanno messo in standby - ma non chiuso - l'opzione Zac per Maldini e Massara. Intanto, Mattia continua ad allenarsi e giocare con l'idolo Del Piero in testa. Senza mai "tirare il freno", verso un doppio obiettivo che vuole conquistare la prossima estate: il salto in una big e la Nazionale.