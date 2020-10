Sabato allo Stadio San Paolo di Napoli ci sarà l'anticipo della terza giornata di campionato tra Napoli e Atalanta. L'arbitro del match sarà Marco Di Bello di Brindisi. I suoi assistenti saranno Passeri e Tengoni, il Quarto Uomo Pasqua e al Var la coppia Nasca-Preti.



Questi i precedenti in Serie A di Di Bello con il Napoli:



Napoli-Parma 2-0 il 18 dicembre 2014

Napoli-Udinese 3-1 l’8 febbraio 2015

Napoli-Torino 2-1 il 16 gennaio 2016

Napoli-Chievo 3-1 il 5 febbraio 2016

Napoli-Chievo 2-0 il 24 settembre 2016

Napoli-Sampdoria 2-1 il 7 gennaio 2017

Napoli-Atalanta 3-1 il 27 agosto 2017

Udinese-Napoli 0-1 il 26 novembre 2017

Benevento-Napoli 0-2 il 4 febbraio 2018

Napoli-Sassuolo 2-0 il 7 ottobre 2018

Napoli-Cagliari 0-1 il 25 settembre 2019

Napoli-Parma 1-2 il 14 dicembre del 2019



Dunque, un precedente per Napoli-Atalanta, quando il 27 agosto 2017 gli azzurri vinsero per 3-1 grazie alle reti di Zielinski, Mertens e Rog. Nel complesso Di Bello ha arbitrato per dodici volte il Napoli in campionato, di cui gli azzurri hanno conquistato 10 vittorie e 2 sconfitte (le ultime due la stagione scorsa).