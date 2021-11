è un portiere classe 2002 delche gioca in Primavera ma spesso si allena in prima squadra e si aggrega al gruppo per gli impegni di Europa League. L'estremo difensore ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sport.pl. Ecco le sue parole:- "Ho ricevuto un invito alle prove per l'Ascoli, che giocava in serie C. Ero davvero entusiasta dell'offerta dall'estero. Ho trascorso alcuni giorni lì, dopodiché erano felici con me. Ho fatto le valigie e mentre andavo all'aeroporto all'improvviso squilla il telefono. L'agente dice: "Torniamo indietro! La Roma ti invita al test!" Non potevo crederci. La Roma era un mondo diverso. Trigoria è stata fantastica. Tanti bei campi da gioco. Diavolo, avevano persino una sala giochi e una sala giochi dove potevi uscire con la console o giocare a biliardo. Ho fatto loro una tale impressione che nonostante mi sia allenato con la squadra fino ai 17 anni, dove ho conosciuto Nikola Zalewski, dopo pochi giorni mi hanno invitato ad allenarmi con i 19enni della Primavera".- "Ci conoscevamo dalla nazionale polacca, perché abbiamo vissuto insieme durante i ritiri. Mi ha aiutato a Roma perché mi ha tradotto le istruzioni dell'allenatore. Nicola è davvero un grande talento. Lui è già un signor calciatore. Ha un gioco incredibile palla al piede. Se punta il difensore, l'avversario può avere le vertigini. Ha le carte in regola per fare una grande carriera. Tuttavia, non ci siamo allenati molto a Roma insieme. Mi hanno invitato in Primavera ma poi mi sono infortunato al ginocchio. Non ho potuto allenarmi per due mesi, quindi sono dovuto tornare in Polonia".- "È stato il mio primo infortunio nella mia vita ed è abbastanza insolito. Per fortuna non mi dà più fastidio, anche se a volte, dopo un duro allenamento, fa un po' male. Ma non c'è più nessuna minaccia. Sono tornato a giocare a Darłowo. E all'improvviso mi hanno invitato a fare un test a Birmingham".- "In Inghilterra, l'obiettivo principale è l'intensità. Uno degli assistenti mi ha consigliato: 'Non importa come fai l'esercizio. È importante che tu lo faccia in fretta'. E lì la palla andava davvero veloce, e poiché non sono tornato alla mia ottima forma dopo l'infortunio, mi hanno mandato via. Mi hanno messo alla prova anche Legia e Lechia, ma alla fine sono finito al Napoli. Dopo due settimane di allenamento, ho firmato un contratto. Era l'estate del 2018".- "È stato lui a portarmi al primo ritiro estivo con il primo. Forse non abbiamo parlato molto, ma è stato in grado di avvicinarsi a me durante l'allenamento, farmi una battuta e darmi un consiglio tecnico. È stato un grosso problema per il ragazzo. Forse non è troppo loquace, guardava gli allenamenti di lato. Piuttosto, sono stati i suoi assistenti a dirci cosa fare. Ma la sua calma si sposta sulla squadra".- "Interrompeva le azioni durante l'allenamento molto più spesso. Spiegava che bisogna correre di più durante le partite, e senza un duro allenamento non è possibile. E soprattutto, a volte era coinvolto in partite di allenamento. Gli piaceva crossare per gli attaccanti su calcio d'angolo".- "Il nostro attuale allenatore è una persona molto allegra, gli piace scherzare con giocatori e giocatori. Ma se qualcosa non gli piace, l'atmosfera si fa subito seria. È un perfezionista. Se qualcosa non va, continua a ripeterlo fino alla fine. Anche se devono essere 10 ripetizioni. Tuttavia, ha sicuramente una straordinaria conoscenza tattica. Basta vedere i nostri calci piazzati. Hanno iniziato a finire con gli obiettivi perché c'è molta enfasi su di loro. Spalletti fa anche notare che bisognerebbe usare molti passaggi no-look. Invita i giocatori dal campo, ad esempio, a guardare a destra e a giocare a sinistra. E puoi vedere che i suoi consigli funzionano perché vinciamo la maggior parte delle partite".- "Sapevano che c'era un polacco in Primavera, ma non sapevano che aspetto avessi, quindi mi sono avvicinato a loro. E abbiamo subito avuto un contatto piacevole e naturale. Comunque, nessun giocatore mi ha mai fatto sentire a disagio. Nessuna autoesaltazione da parte loro. C'è un'atmosfera davvero fantastica nello spogliatoio del Napoli. Arek e Piotr mi sono stati di grande aiuto fin dall'inizio. Milik mi ha procurato, per esempio, un insegnante di italiano e l'ha anche pagato, ma ho passato più tempo con Zielinski".- "Era un professionista al 100%. Quando era fuori rosa non avresti pensato che non stesse giocando. Arrivava al centro sportivo ogni giorno sorridente e si allenava con il massimo impegno, anche quando doveva allenarsi individualmente. Si potrebbe davvero imparare l'etica del lavoro da lui".- "Nello spogliatoio c'è un'atmosfera fantastica. Ci sono un sacco di battute e l'umorismo è buono. Quando la situazione si fa seria - per esempio, prima di qualche partita prestigiosa o in un momento difficile - si vede che i leader sono: Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens. Hanno un ottimo contatto con tutto il gruppo. Zieliński è anche uno dei leader, ma parla con le sue capacità più che con i discorsi negli spogliatoi".- "Ha una posizione forte nel club. Solo perché è modesto e non si sente una star intorno non significa che sia nascosto. Preferirei chiamarla modestia. Comunque, abbiamo un bel gruppo ben coordinato".- "È un cinghiale! È molto forte, super veloce, ha un tiro potente e sa andare d'accordo con la palla. Si vede che ha ancora un po' di margine per migliorare tecnicamente, specialmente nella controllo di palla, ma Victor può diventare il miglior attaccante del mondo. Ha solo 22 anni!".- "Pensavo fosse più un centrocampista difensivo, e nei suoi primi allenamenti giocava con la palla. Ha una grande facilità. Non sente alcuna pressione. Ha una grande tecnica. E grazie a lui, anche Fabián Ruiz ha un aspetto migliore ed è diventato anche uno dei leader del campo".- "Con chi esco? Un po' con tutti, ma soprattutto con Zielinski e i portieri".- "Sono su un livello simile, ma forse il punto è che Ospina ha più esperienza. Meret sta meglio tra i pali, e il colombiano gioca meglio in primo piano e legge meglio il gioco. E la cosa più importante: Ospina gioca meglio con i piedi. Spalletti lo tratta come un regista, non come un portiere. Dice di non aver paura di giocare con lui. A proposito: giocare con i piedi è un aspetto che devo migliorare".- "La differenza si riduce ogni anno, ma mi manca ancora molto. La più piccola differenza è nel gioco in corsia in termini di affondi o interventi istintivi. Tuttavia, leggono meglio il gioco, si posizionano meglio, comunicano meglio con la difesa, giocano meglio. Insomma, ho ancora tanto lavoro da fare.- "Si basa su riflessi e velocità. Se sei più basso, salti più in alto, quindi elimino la differenza fisica. È evidente che difetto in centimetri, così sui tiri da lontano cerco di correre rapidamente fuori dalla porta e accorciare l'angolo. Credimi, guadagno molto con la mia intelligenza. Si potrebbe dire che - mantenendo tutte le proporzioni - il mio stile assomiglia a Keylor Navas o Ospina. Comunque, quest'ultimo è un modello per me".- "Non mi piace guardare troppo lontano nel futuro. Mi concentro sul lavoro quotidiano con la prima squadra, guardando Ospina e Meret, e sulle partite in Primavera".- "Nella mia vita, un giorno vorrei formare una famiglia e poter guadagnare abbastanza dal calcio per offrire una bella vita ai miei parenti o per rinnovare la casa di famiglia. Non ho lasciato la povera casa, ma vorrei ripagare mia madre e mio padre per il loro sacrificio. E quando si tratta di calcio, sarà un sogno che si avvera debuttare in Nazionale e giocare in Champions League . Un giorno mi piacerebbe guardarmi allo specchio e dire: Hubert, hai dato il massimo".