Questa sera il Napoli scenderà in campo per affrontare la Lazio in vista della 27ª giornata di Serie A. L'obiettivo, chiaramente, sarà quello di ritrovare la vittoria che manca dal 6 febbraio (in trasferta contro il Venezia).



A centrocampo qualcosa non sta funzionando e così ecco l'idea che Spalletti oggi attuerà contro la Lazio: pronto un cambio modulo, passerà dal 4-2-3-1 al 4-3-3 in attesa del recupero di Anguissa e quello completo di Lobotka. Lo riporta oggi Repubblica.