Sono giorni di festa a Napoli, giorni di positività per il prosieguo della stagione. C'è una grossa fetta di Gattuso in questa vittoria della Coppa Italia e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela il discorso fatto dall'allenatore alla squadra:



"Ho visto cuore, ho visto carattere. Qui c’è gente che ha il contratto in scadenza, andrà via e li vedo piangere. Tutti voi avete dimostrato tanto. Voglio vedere sempre il veleno, lo sapete. Ora giocheremo ogni tre giorni, tranquilli, giocherete tutti. Adesso non abbiamo più pressioni, giochiamocela ogni volta. Di voi sono orgoglioso".