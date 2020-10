A pochi minuti dalla sfida di San Sebastian contro la Real Sociedad, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto a Sky, partendo dal rinnovo di Gattuso: "Credo che, come dico sempre, quando c’è la volontà delle parti di restare insieme, problemi non ce ne saranno e credo che a breve possa esserci una fumata bianca. Tempistiche? Entro l’anno ovviamente, perché c’è solo un anno di contratto".



SE IL CAMPIONATO PUO' DISTRARRE IL NAPOLI - "Si, lo può fare, però, noi abbiamo una rosa ampia di bravi giocatori, abbiamo il dovere di fare il massimo in tutte le competizioni e in tutte le gare".



SU INSIGNE - "Io sono qui al sesto anno, quindi, con il passare dell’età, con il passare dell’esperienza, la leadership gli è aumentata, sia in Nazionale che all’interno della squadra, come carisma, mentre come qualità del giocatore c’è sempre stata. Deve riprendere un cammino che, secondo me, per un periodo ha interrotto, ma le ultime gare dimostrano il fatto che lo voglia riprendere".