Il fratello di Maradona, Hugo Maradona, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli sulla prossima sfida di Champions del Napoli, impegnato agli ottavi di finale contro il Barcellona: “Il Napoli deve fare una buona partita a Barcellona. A Napoli si può fare risultato, ma là è difficile, dovranno dare il massimo. Vedere Messi giocare al San Paolo sarà emozionante. Gattuso ha preso una bella sfida, far ripartire la squadra non è facile. Deve cercare di trasferire un po’ di grinta, anche se quella da sola non basta. Sul mercato dico che si deve comprare un centrocampista di gioco. Un regista, qualcuno che sappia giocare il pallone. Tutto dipenderà dalle idee di Gattuso e da come vorrà schierare in campo la squadra”.