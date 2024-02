Napoli, il futuro di Osimhen lo sa solo... Troost-Ekong

In casa Napoli tiene banco il futuro di Osimhen. L'attaccante nigeriano infatti è tornato a giocare - e segnare - ma in estate le strade col club con cui ha vinto lo scudetto potrebbero dividersi. Ne ha parlato il suo compagno di nazionale, William Paul Troost-Ekong a Sky.



FUTURO - "Io so dove giocherà Victor nella prossima stagione, ma non posso aggiungere nulla", ha detto il difensore del PAOK, in prestito alla Salernitana fino a pochi mesi fa. Qualche settimana fa il presidente Aurelio De Laurentiis era stato chiaro annunciando il suo addio a fine stagione, dopo avergli rinnovato il contratto e inserito una clausola rescissoria da 130 milioni di euro.