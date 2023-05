Un gol che ha fatto tremare lo stadio, letteralmente. Il boato dei tifosi al ‘Maradona’ per il gol di Olivera in occasione del momentaneo vantaggio del Napoli contro la Salernitana ha creato dei piccoli terremoti di bassa intensità, di magnitudo intorno ai 2 gradi della scala Richter. Lo riporta Repubblica che cita il team del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura (Dist) dell’Università di Napoli Federico II.