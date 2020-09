Una mossa a sorpresa quella del Manchester City, a caccia di un ulteriore rinforzo per la difesa dopo l'acquisto di Aké dal Bournemouth. Secondo As, il club inglese ha presentato un'offerta da 89 milioni di euro più bonus per il difensore dell'Atletico Madrid José Gimenez. Proposta per il momento respinta, ma che potrebbe essere anche il segnale di un cambio di strategia per il napoletano Kalidou Koulibaly.