Dries Mertens e Faouzi Ghoulam sono due dei tanti che hanno salutato il Napoli in questa sessione di calciomercato. Se per il secondo l'addio pareva scontato, per il primo c'è stata una lunga trattativa, sfumata. L'algerino ha voluto salutare il belga, con una frecciatina all'operato della dirigenza. "Sei storia di questo club, però peccato che finisca così... non te lo meriti fratm!", questo il suo messaggio.